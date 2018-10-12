BALIKESİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:18

Bandırmalı selzedelere 55 bin TL yardım yapıldı

Balıkesir’in Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, 13 Eylül’de yaşanan sel felaketinin yaralarının sarıldığını ifade ederek, "İlk etapta 42 kişiye 55 bin 750 Lira nakdi yardım yapıldı" dedi.Bandırma’da 13 Eylül’de meydana gelen ve...

Bandırmalı selzedelere 55 bin TL yardım yapıldı
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Balıkesir’in Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, 13 Eylül’de yaşanan sel felaketinin yaralarının sarıldığını ifade ederek, "İlk etapta 42 kişiye 55 bin 750 Lira nakdi yardım yapıldı" dedi.

Bandırma’da 13 Eylül’de meydana gelen ve metrekareye 140 kg yağış düşen sel afetinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Bandırma Kaymakamlığı bugüne kadar sel afetinde zarar gören 42 kişiye 55 bin TL nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, “Televizyonlardaki görüntülerde hep Cumhuriyet Meydanı’ndaki durum gösterildi. Ancak 100. Yıl, 600 Evler, TOKİ ve Sunullah mahallerinde birçok evin ve işyerinin özellikle bodrum katları sular altında kaldı. Devlet olarak sel felaketinden zarar gören 50 evi ve işyerini ziyaret ettik. Hasarın boyutuna göre 3 bin 500 liraya varan yardımlarda bulunduk. İlk etapta 42 kişiye 55 Bin 750 Lira maddi yardım yaptık. Ayrıca bu yardımların yanı sıra sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımıza AFAD’tan da yardım gelecek. Devletin sel felaketinde zarar gören vatandaşlara uzattığı bu yardım eli büyük memnuniyet oluşturdu. Devletimiz güçlüdür, her zaman da vatandaşının yanında olacaktır” dedi.
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