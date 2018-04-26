Bandırmaspor için destek arayışları sürüyor

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta son iki maçı kalan ve play off hattında bulunan Bandırmaspor için maddi destek arayışları başladı. Takımın bir üst lige çıkması halinde bu başarısının sürdürülebilirliği için kent protokolü bir araya gelerek...

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta son iki maçı kalan ve play off hattında bulunan Bandırmaspor için maddi destek arayışları başladı. Takımın bir üst lige çıkması halinde bu başarısının sürdürülebilirliği için kent protokolü bir araya gelerek çözüm arayışlarına başladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza şampiyonluğa giden yolda Bandırmaspor’a maddi, manevi destek bulmak için Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası görüşlerini bildiren Başkan Mirza; ”Bandırmasporumuza destek arayışlarımız sürüyor. Bandırmaspor Başkanı Hasan Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakamımız Günhan Yazarı ziyaret ettik. Görüşmede Rektörümüz, Emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız da yer aldı. Şampiyonluğa giden takımımıza herkesin destek olması lazım. Kaymakamımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Yarın da sanayiciler ve iş adamlarıyla Bandırmasporumuza kaynak yaratmak için kahvaltı gerçekleştireceğiz” dedi.