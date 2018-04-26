BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 15:31

Bandırmaspor için destek arayışları sürüyor

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta son iki maçı kalan ve play off hattında bulunan Bandırmaspor için maddi destek arayışları başladı. Takımın bir üst lige çıkması halinde bu başarısının sürdürülebilirliği için kent protokolü bir araya gelerek...

Bandırmaspor için destek arayışları sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta son iki maçı kalan ve play off hattında bulunan Bandırmaspor için maddi destek arayışları başladı. Takımın bir üst lige çıkması halinde bu başarısının sürdürülebilirliği için kent protokolü bir araya gelerek çözüm arayışlarına başladı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza şampiyonluğa giden yolda Bandırmaspor’a maddi, manevi destek bulmak için Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası görüşlerini bildiren Başkan Mirza; ”Bandırmasporumuza destek arayışlarımız sürüyor. Bandırmaspor Başkanı Hasan Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaymakamımız Günhan Yazarı ziyaret ettik. Görüşmede Rektörümüz, Emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız da yer aldı. Şampiyonluğa giden takımımıza herkesin destek olması lazım. Kaymakamımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Yarın da sanayiciler ve iş adamlarıyla Bandırmasporumuza kaynak yaratmak için kahvaltı gerçekleştireceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku