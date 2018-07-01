Bandırmaspor’da çifte transfer

TFF 2.Lig takımlarından Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına iki transferle devam etti.1995 Dogumlu U. Koray Boz’u kadrosuna katan bordo beyazlılar bir diğer transferde ise Fatih Üge ile sözleşme imzaladı. Bandırmaspor’un yeni transferlerinden...

TFF 2.Lig takımlarından Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarına iki transferle devam etti.

1995 Dogumlu U. Koray Boz’u kadrosuna katan bordo beyazlılar bir diğer transferde ise Fatih Üge ile sözleşme imzaladı. Bandırmaspor’un yeni transferlerinden Koray Boz Santrfor mevkisinde oynuyor. Etimesgut Bld. Spor futbolcusu olan U. Koray BOZ geçen sezon Erzinspor da kiralık oynadı. Bandırmaspor Kulüp Binasında yapılan görüşme sonrası U. Koray BOZ ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Fatih Üge de Bandırmaspor’da

1991 Doğumlu Sağ Kanat Oyuncusu Fatih Üge Nazillispor’dan transfer edildi. Fatih Üge Bandırmaspor Kulüp Binasında yapılan görüşmelerden sonra kendisini 2 yıllığına Bandırmaspor’lu yapan imzayı attı.