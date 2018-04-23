Bandırmasporlu futbolcuları çocuklar çalıştırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla teknik heyetin yerine çocuklar geçti.Bandırmaspor’da bugün devam eden Kırklarelispor maçının hazırlıklarında 23 Nisan sürprizi...

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla teknik heyetin yerine çocuklar geçti.

Bandırmaspor’da bugün devam eden Kırklarelispor maçının hazırlıklarında 23 Nisan sürprizi yaşandı. Takımı her zamanki gibi Teknik Direktör İsmail Ertekin ve yardımcılarının çalıştırmasını bekleyen futbolcular, karşılarında yaşları 13 olan üç çocuktan oluşan bir teknik heyetle karşılaştı. Gökmen Özince (13), İlkcan İnan Tığlı (13) ve Enes Aygül’den (13) oluşan teknik heyet, bordo-beyazlı futbolcuların antrenmanını yaptırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılan bu sürprizin ardından Teknik Direktör İsmail Ertekin ve teknik heyet ile futbolcular üç genç teknik direktör adayı ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Bandırmaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, yaptığı açıklamada, "Güzel bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Geleceğimiz olan arkadaşlarımıza bugün görevimizi verdik. Onlar da takımımızı çalıştırıyorlar. Son derece memnun olduk bu olaydan. Genç kardeşlerimiz inşallah önümüzdeki yıllarda bu görevlere gelirler. Çok da iyi işler yaparlar diye düşünüyorum" dedi.

Takımın son durumu ve ligdeki kalan iki haftayı değerlendiren Ertekin, "İki maçımız kaldı. Şu an itibariyle play-off için büyük bir avantaj sağladık. Şampiyonluk potasında matematiksel şansımız var ama futbolda ne olacağını bilemeyiz. Önümüzdeki hafta sahamızdaki Kırklarelispor maçını kazanıp, ilk önce play-off’u garanti etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da, puantaj durumuna göre Sakarya’da finalde oynayabiliriz diye düşünüyorum. Öyle bir şey olursa da tüm gayretimizi göstereceğiz. Şu anda iki üç hafif sakatımız var. Mertcan’da problem var. Ama bir sorun olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.