Banvit Basketbol’dan Karesispor’a ziyaret

Banvit Basketbol Kulübü Başkanı ve yöneticileri, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti.

Balıkesir’i Türkiye ve Avrupa liglerinde başarıyla temsil eden Banvit Basketbol Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Sportif Direktörü Turgay Çataloluk ve Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti. İki kardeş kulüp, Karesispor ve Banvit yöneticilerinin de bir araya geldiği buluşmada her iki takımın Balıkesir’de basketbolu sevdirmek ve yaygınlaştırmak adına çalışmalarına devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Özkan Kılıç, "Bugün Karesispor’un kurucusu ve şeref başkanı Yücel başkanımızı ziyaret etmek istedik. Kendisi bize çok destek oldu, en son benim oğlumun düğününde de sağolsun kırmadı geldi. Bu ziyareti yaparken de Cumartesi günü iki kardeş takım oynadı, Bandırma Kırmızı ve Karesi Spor, çok başarılı bir seviyeye gelmiş Karesi Basketbol Kulübü, onu da kutlayalım istedik" dedi.

Karesispor’un üst üste lig atlamasında Banvit’in büyük desteği olduğunun altını çizen Yücel Yılmaz, "Banvit, Balıkesir’in genlerinde olan basketbolu yeşertti, alt yapılarda, öğrencilerde her yerde çok emekleri var. Özkan Bey de bizzat kulüp başkanı olarak en çok emeği olan kişi. Balıkesir’i medeni,basketbola değer veren bir şehir olarak tüm dünyaya tanıttılar. Tabii bizim oynadığımız Bandırma Kırmızı takımı, gençlerin oynadığı güzel bir takım. Balıkesir’in güzelliklerini beraber yaşatmaya çalışıyoruz. Kendilerine ve tüm çalışanlarına basketbola yaptıkları yatırım ve Balıkesir’imize kattıkları değer için teşekkür ediyorum. Çünkü her iki tarafta da, Bandırma’da da burada da kapalı gişe maçlar oynanıyor. Bu da Balıkesir’in bu işi özümsediğini, genlerindeki basketbolun karşılığını verdiğini ve Türkiye’de basketbolda bir merkez olma yolunda ilerlediğimizi gösteriyor. Ben emeklerinden dolayı, nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Banvit Spor Kulübü Başkanı Özkan Kılıç, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a isminin yazılı olduğu 10 numaralı forma armağan etti.