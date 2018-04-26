Başbakan Yıldırım Burhaniyeli sporcuları kabul etti

Burhaniye ilçesinde, Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Şampiyonu Özel Sporcu Muhsine Gezer ve Antrenörü Deniz Erenoğlu’nu kabul etti. 23 Nisan Resepsiyonuna da katılan Gezer ve Erenoğlu büyük mutluluk yaşadı.Çankaya Köşkü’nde yapılan...

Burhaniye ilçesinde, Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Şampiyonu Özel Sporcu Muhsine Gezer ve Antrenörü Deniz Erenoğlu’nu kabul etti. 23 Nisan Resepsiyonuna da katılan Gezer ve Erenoğlu büyük mutluluk yaşadı.

Çankaya Köşkü’nde yapılan resepsiyonda Belediye Başkanı Necdet Uysal’ın gönderdiği hediyeyi de Başbakan Yıldırım’a ileten Antrenör Deniz Erenoğlu, büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı. Daha büyük başarı için çalıştıklarını anlatan Erenoğlu, başarıları ile Balıkesir’in ve ülkenin adını duyuracaklarını söyledi.