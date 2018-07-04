Başkan Avcı, şiddeti kınadı

Altıeylül Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Hasan Avcı, son günlerde artan çocuklara ve hayvanlara yapılan şiddeti kınadı.

Altıeylül Belediyesinin Temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısında son zamanlarda yaşanan bireysel şiddet vakalarına dikkat çeken ve ülke gündemine oturan haberlerin Türk Milletine yakışmadığını söyleyen Başkan Avcı,“Türk Milleti şu an dünyada insanlığa ve mazlumlara yardım açısından Amerika’dan sonra en çok yardım yapan ikinci ülke. Biz gerçekten milletimizle, toplumumuz ile gurur duyuyoruz. Nerede bir mazlum inlese ona uzanan el bu milletin eli oluyor. Son zamanlarda farklı şekilde farklı yaklaşımlar bizi derinden üzmektedir. Küçük bir hayvanın ayaklarını keserek hayatını kaybetmesine sebep olan zalim insana şahit olduk. Yine Eylül kızımız ve Leyla kızımızın acı haberlerini duyduk. Bu millete bu haberler yakışmıyor, bu insanlar bu millete yakışmıyor. Ben Altıeylül Meclis üyelerimizin huzurunda, belediye başkanı olarak bu yapılanları şiddetli bir şekilde kınıyor, zalimleri lanetliyorum. Bu zalimlere, kanunlar çerçevesinde verilebilecek en ağır cezanın verilmesini temenni ediyorum” dedi.