BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 09:32

Başkan Bahçavan Basın Bayramını kutladı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Mesajında basın mensuplarının kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda hizmet ettiğini belirten Dursunbey...

Başkan Bahçavan Basın Bayramını kutladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mesajında basın mensuplarının kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda hizmet ettiğini belirten Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, gazetecilerin halkı gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olduğuna dikkat çekti.

Başkan Bahçavan, “Başta Dursunbey, Balıkesir ve ilçelerinde olmak üzere sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler Gününü kutluyorum. Basın mensupları, kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet etmektedir. Halkımızın gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan Bu vesileyle tüm Gazetecilerin doğru, tarafsız ve ilkeli yayınlarıyla, mesai mefhumu tanımadan milletimize hizmet eden yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarında görev yapan tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramını 110. yıl dönümünde tebrik eder çalışmalarından üstün başarılar dilerim” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku