Başkan Bahçavan Endüstri Meslek Lisesini Ziyaret Etti

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, okul ziyaretleri kapsamında sanayilerde mühendis, usta ve ara eleman sağlayan Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir ile birlikte kendisinin de eğitim gördüğü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul müdürü Faruk Balcı ve Müdür yardımcısı Ali Avcı tarafından karşılanan Başkan Bahçavan, okulun teknik sınıflarını ve atölyelerini gezdi. Makine teknolojileri bölümünde bulunan ve çeşitli firmalar tarafından okula hibe edilen makineleri inceleyen Başkan Bahçavan bu makineler hakkında da bilgi aldı. Okul öğretmenleri tarafından hazırlanan 3 boyutlu yazıcıyı da inceleyen Başkan Bahçavan, yazıcıdan üretilen 3 boyutlu figürleri inceledi. Bölüm öğretmenlerini ve öğrencilerini kutlayan Başkan Bahçavan, her türlü desteği vermeye de hazır olduklarını söyledi. Daha sonra diğer bölümlerde inceleme yapan Başkan Bahçavan, kendisinin de eğitim gördüğü metal bölümü ile ilgili anılarını öğrenci ve öğretmenlerle paylaştı. Mobilya bölümünde üretilen ürünleri de inceleyen Başkan Bahçavan, katma değeri yüksek ürünler üreten bölümün öğretmenlerini ve öğrencilerini kutladı.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ın ziyaretinden oldukça memnun olan okul yönetimi ve öğrenciler, Başkan Bahçavan’a teşekkür etti. Başkan Bahçavan; “İlçemiz’de oluşturacağımız OSB ile ilçemizin makus talihi kırılacak. OSB’nin ilçemizde faaliyete başlamasının ardından onlarca fabrika halkımıza iş kapısı olacak. İşte bu okulumuzda eğitim gören tekniker, teknisyen, mühendis, mimar kardeşlerimiz bu yatırımların istihdam gücünü oluşturacak. Lisemizdeki tüm öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar diliyorum. Eğitim konusunda bizlerden nasıl bir destek isterlerse biz her zaman yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki kendini geliştiren, yetiştiren kaliteli neslimiz bu kurumlarda diledikleri eğitimi alsınlar” dedi.

Ziyarette Başkan Bahçavan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir’e çeşitli hediyeler verilirken, ziyaret sonunda okul önünde hatıra fotoğrafları çekildi.