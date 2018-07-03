Başkan Cankul yurt dışından gelen turistleri ağırladı

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen yabancı turistler Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul’u makamında ziyaret ettiler.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye’ye gelen ve ziyaret kapsamında Kepsut’a da ziyarette bulunan yabancı turistler Başkan İsmail Cankul’u makamında ziyaret ettiler. Kepsut ilçesinde 2 hafta kalacak yabancı misafirler ilçede belirlenen bazı evleri boyayacaklar.

Misafirleri Kepsut’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cankul, “Türkiye’de artık bir eviniz ve dostlarınız var. Bundan sonra vefalı yurdumun vefalı ilçesi sizlerin bir evi, beni de bir dostunuz olarak görebilirsiniz. Sizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ben, ekibim sıcak, ilçede geçireceğiniz zaman boyunca güzel vakit geçirmenizi sağlayarak, tüm ihtiyaçlarınızın karşılanabilmesi için elimizden geleni yapacağız. İlçemiz, hatıralarınızda kalması dileğiyle, ikinci evinizi unutmayınız “şeklinde konuştu

Başkan Cankul yabancı misafirlere Türk lokumu ikram ederek, ilçenin tarihi yerlerini gezmelerini sağladı.