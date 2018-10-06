Başkan Kafaoğlu’ndan Şehit ailesine taziye ziyareti

Batman’da PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan EYP’nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Bigadiç’li Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in ailesini ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Dinçer ailesinin acılarını paylaştı.

Van’daki program nedeniyle cenaze törenine katılamayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu şehidin baba ocağı olan Bigadiç’in Bademli Mahallesi’ne giderek hem şehit ailesine hem de mahalle sakinlerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. İlk olarak Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçeri’in mezarını ziyaret ederek dua eden Başkan Zekai Kafaoğlu sonrasında şehidin baba ocağını ziyaret ederek ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileyerek acılarını paylaştı. Mahalle sakinleri ile de kısa süre sohbet etme imkanı bulan Başkan Kafaoğlu, mahalle sakinlerine de başsağlığı diledi. Şehit Jandarma Çavuş Okan Dinçer’in ailesi ve arkadaşlarının talebi olan mezarlığın hemen önünde yer alan çocuk parkına şehidimizin adının verilmesi, yine aynı alana şehidin anıtının dikilmesi ile birlikte çınar ağacının dikilmesi isteği karşısında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ilgili birimlere talimat vererek vakit geçirilmeksizin taleplerin yerine getirilmesini istedi.