BALIKESİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 13:56

Başkan Saka çalışmaları sahada takip ediyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yürüttükleri çalışmaları her gün bizzat sahada takip ediyor.Her sabah çalışmaları sahada takip eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Ed-Bel Genel Müdürü İbrahim...

Başkan Saka çalışmaları sahada takip ediyor
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, yürüttükleri çalışmaları her gün bizzat sahada takip ediyor.

Her sabah çalışmaları sahada takip eden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka “Ed-Bel Genel Müdürü İbrahim Yakın, Altınoluk Sorumlusu İsmail Sezek ve ilgili personel arkadaşlarımla birlikte Altınoluk Şahindere bölgesinde yaptığımız çalışmaların ardından yeşil alan ve park olarak hizmete sunduğumuz alanda yaptığımız incelemelerimizi yaptık. Sonra Narlı Mahallesi Esenler mevkinde yer alan belediyemize ait tesiste devam eden tadilat ve düzenleme çalışmalarımız hakkında bilgiler aldık.”dedi.
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