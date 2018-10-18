Başkan Saka genç siyasetçiler ile bir araya geldi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’nın özel daveti sonucunda Edremit’te ilk kez 5 siyasi partinin gençlik kolları temsilcileri bir masada buluştu.

Ayşe Sıdıka Erke Müzesi bahçesinde, zeytin ağaçlarının altında yapılan, Edremit gençlerinin sorununlarının görüşüldüğü yuvarlak masa toplantısında Başkan Saka ve Başkan Yardımcısı Tamer Acar, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisi Gençlik Kolları temsilcileriyle Edremit’te gençlerin ekonomik ve kültürel gelişimlerini sağlayacak projeler hakkında görüşüldü. Edremit için verimli olacak fikirlerin ortaya çıktığı bu toplantının, gençlerin ve Başkan Saka’nın isteği üzerine belli aralıklarla yapılması konusunda hem fikir olundu.