Başkan Uysal, “Yat Turizmini canlandırmalıyız”

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü öğrencileri, Burhaniye Yat Limanı’nı ziyaret etti. Marinayla ilgili bilgi alan öğrenciler, deniz ve yat turizminin geliştirilmesi...

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü öğrencileri, Burhaniye Yat Limanı’nı ziyaret etti. Marinayla ilgili bilgi alan öğrenciler, deniz ve yat turizminin geliştirilmesi amacıyla neler yapılabileceğiyle ilgili konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Her fırsatta turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi konusunun önemine vurgu yapan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, ilçede yat turizminin hareketlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, yat limanında yapılması planlanan projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte Burhaniye’nin çekim merkezi haline gelmesi için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

BUBYO Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü’nde eğitim gören 15 öğrenci, Burhaniye Yat Limanı’nı ziyaret ederek, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Güngör Persil’den marinayla ilgili bilgi aldı. Limanda teknik gezi yapan öğrencilere, marinada bulunan gulet, yelkenli, katamaran ve motor yatlar hakkında bilgi verildi.

Burhaniye Belediyesi olarak yat limanının amacına uygun kullanılabilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Başkan Uysal, marinadaki tekne kapasitesinin 100’e çıkarıldığını söyledi. Hayata geçirilmesi planlanan projeler tamamlandığında bu kapasitenin 300’e çıkacağını anlatan Uysal, “İlçemizde turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla deniz ve yat turizminin geliştirilmesi için gayret gösteriyoruz. Yat turizmini hareketlendirmek, bölgemize büyük destek sağlayacaktır. Yerleşik tekne sahiplerinin yanı sıra yat turizmini canlandırmak için limanda teknik kapasitenin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Planlanan mimari projelerin de hayata geçmesiyle birlikte amacımız, marinamızı bir çekim merkezi haline getirmek” diye konuştu.