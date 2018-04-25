BALIKESİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:50

Başkan Uysal’dan 112 Acil Servis İstasyonu’na ziyaret

Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. 112 sağlık personeliyle sohbet eden Başkan Uysal, zorlu görevlerinde kendilerine kolaylıklar dileyerek, herhangi...

Başkan Uysal'dan 112 Acil Servis İstasyonu'na ziyaret
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Balıkesir’in Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na bir ziyaret gerçekleştirdi. 112 sağlık personeliyle sohbet eden Başkan Uysal, zorlu görevlerinde kendilerine kolaylıklar dileyerek, herhangi bir talepleri olup olmadığını sordu.

Vefakarca çalışan, hayat kurtaran sağlık emekçilerinin büyük bir özveri ile gece gündüz demeden mesai yürüttüklerine dikkat çeken Uysal, 112 Acil Servis personeline çalışmalarında başarılar diledi. İnsan hayatının tehlikede olduğu anda ilk müdahaleyi yapan acil servis merkezi çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyleyen Başkan Uysal, “Zamanla yarışıyorlar. Yaptıkları işin zorluğu ve ciddiyeti büyük” diye konuştu.

Sağlık İstasyonu çalışanları da Başkan Uysal’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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