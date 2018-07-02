BALIKESİR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:02

Başkan Uysal’dan Kabotaj Bayramı’nda farkındalık projesi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, yat limanında yapılan su altı deniz temizliği sırasında çıkartılan atıkları sergiledi. Atıkların, doğa ve çevrenin...

Başkan Uysal'dan Kabotaj Bayramı'nda farkındalık projesi
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Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, yat limanında yapılan su altı deniz temizliği sırasında çıkartılan atıkları sergiledi. Atıkların, doğa ve çevrenin insan faktörüyle kirlenmesine farkındalık oluşturmak amacıyla sergilediklerini söyleyen Başkan Necdet Uysal, “Denizlerimizin temizliğine büyük önem veriyoruz. Burhaniye, her sene olduğu gibi bu sene de mavi bayrağı sahillerinde dalgalandırmaya devam ediyor. Bugün burada, liman içinde su altından çıkarılan atıkları üzülerek gördük. Kendi kendimize ne kadar zarar verdiğimizi gösteren somut bir örnektir bu. Dileğimiz insanlarımızın bu konuda bir an önce bilinçlenmesi” dedi.

Doğa ve çevrenin, insan faktörüyle kirlenmesine farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan sergide, su altından çıkan malzemelerin doğada geri dönüşüm sürelerini belirten pankartlar da vatandaşların dikkatine sunuldu. Cam şişelerden araç lastiklerine kadar birçok zararlı atığın sergilendiği alanı ziyaret eden Başkan Uysal, “Denizden çıkarılan nesneleri üzülerek görüyoruz. Dileğimiz bir daha ki sefere böyle bir temizlik ihtiyacı olmamasıdır. Bir lastiğin doğada yok olma süresi 50, camın ise 4 bin 500 yıl. Bu haftanın önemine uygun olarak, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir sergi düzenledik. İnsanlarımızın bilinçlenmesine faydalı olacağını umuyorum. Denizlerimizi sevmeli ve sahip çıkmalıyız” diye konuştu.
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