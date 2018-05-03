BALIKESİR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:11

Başkan Yılmaz’dan işçisine moral yemeği

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sezon öncesi çalışmaları için öğle yemeğinde bir araya gelerek işçilere moral verdi.Havaların saha çalışmasına uygun hale gelmesi ile Karesi Belediyesi sezon için start verdi. Karesi Belediye Başkanı...

Başkan Yılmaz'dan işçisine moral yemeği
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Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sezon öncesi çalışmaları için öğle yemeğinde bir araya gelerek işçilere moral verdi.

Havaların saha çalışmasına uygun hale gelmesi ile Karesi Belediyesi sezon için start verdi. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sezon açılışı öncesi personelini ile önce kahvaltıda şimdi de saha personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Öğle yemeğine Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir’de katıldı. Personeline kavurmalı pilav ikram eden Başkan Yılmaz, bu sezonun yoğun geçeceğini söyledi.

Öğlen yemeğinde personelle yeniden bir araya gelen Yılmaz, "İşçilerimiz çalışma döneminin kazasız belasız geçmesi için kurban kestiler. Bizde onları bu önemli günde yalnız bırakmak istemedik. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarımız işlerini büyük bir özveri ile zaten yapıyorlar. Kendilerine bu dönemde kazasız belasız, hayırlı bir dönem geçirmelerini diliyoruz. Karesi’de her caddeye her sokağa hizmet götürüyoruz. Planlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı çamur ve çukur derdinden kurtarmak için daha çok çalışmalıyız" dedi.
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