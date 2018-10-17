BALIKESİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:26

BTO Yüksek İstişare Kurulu toplandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ilk toplantısını yaptı.Kurul başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı yaparken, başkan yardımcılıklarına Adil Levent Coşkun ve Muharrem...

BTO Yüksek İstişare Kurulu toplandı
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ilk toplantısını yaptı.

Kurul başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı yaparken, başkan yardımcılıklarına Adil Levent Coşkun ve Muharrem İyianlar seçildi. Kurul çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Oda Başkanı Mehmet Kılkışlı, “Odamız meslek komitelerinin her ay düzenli olarak toplanmasına çok önem veriyoruz. Çünkü birçok konu bu toplantılarda dile getiriliyor ve biz de oda olarak buna göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu kurulun yönergesinde de yılda iki kere toplanır denilmesine rağmen ben her ay toplanılmasını istiyorum. Bölgemiz ile ilgili araştırma yapılması, halledilmesi gereken meselelerde kurulun devreye girmesini istiyorum. Özellikle kurul üyelerini belirlerken değişik sektörler ve Manyas’tan da üyelerimizin olmasına dikkat ettik” dedi.
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