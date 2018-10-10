BALIKESİR:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:41

Bu ilçedeki lokantalarda bütün yemekler zeytinyağı ile hazırlanıyor

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye, zeytinyağlı yemek yarışmaları düzenlerken, lokantalarda da bütün yemekler zeytinyağı ile hazırlanıyor. Lokantacılar, zeytinyağının mide...

Bu ilçedeki lokantalarda bütün yemekler zeytinyağı ile hazırlanıyor
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Türkiye’nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye, zeytinyağlı yemek yarışmaları düzenlerken, lokantalarda da bütün yemekler zeytinyağı ile hazırlanıyor. Lokantacılar, zeytinyağının mide dostu olduğunu anlatırken, ilçeye gelen konuklarda, zeytinyağlı yemeklerin mide rahatsızlığı yapmadığını söyledi.

Burhaniye’de belediyenin düzenlediği kış festivallerinde zeytinyağlı yemek yarışmaları yapılırken, lokantalarda da zeytinyağı kullanımı yaygınlaştı. Lokantacılar, bütün sulu yemeklerde zeytinyağı kullandıklarını söyledi. 48 yaşındaki Lokanta İşletmecisi Bülent Gür, “ Yemeklerimiz zeytin diyarı körfezimizin ve Burhaniye’nin zeytin ağaçlarından topladığımız kendi zeytinlerimizden ürettiğimiz zeytinyağından yapıyoruz. Bütün etli yemekleri, tas kebabını diğer yemeklerin hepsinde zeytinyağı kullanıyoruz. Zeytinyağı, vücuda çok sağlıklı. İnsan vücuduna çok faydalı. Hem yemeklerin tadını getiriyor. Hem lezzetli yapıyor. Daha güzel oluyor. Zeytinyağı, kalbin, midenin, insan vücudunun bir numaralı dostu. Sabahları aç karnına bir veya bir buçuk kaşık tüketildiği zamanda daha güzel geliyor” dedi. 70 yaşındaki Nuri Filiz ise, “1976’dan beri Burhaniye’de körfezimizde zeytinyağlı yemekler yapmaktayım. Onun için bütün halkımıza ve gelen yabancı kişilere zeytinyağlı yemekleri tavsiye ederim. Pilavımız zeytinyağlıdır, tereyağlıdır. Bütün et yemekleri dahil hepsi zeytinyağlıdır” dedi. İstanbul’dan geldiğini anlatan Recep Çavuşoğlu de, “İstanbul’dan Burhaniye’ye iki yıldır geliyorum. Her geldiğimde buraya uğrarım. Yemekleri gayet güzel. Mideme dokunmuyor. İstanbul’da yediğimiz yemekler midemize dokunuyordu Yanma yapıyordu midemizde. Fakat, buradaki yemekler zeytinyağlı olduğundan dolayı mideme dokunmuyor. Herkese tavsiye ederim” dedi.
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