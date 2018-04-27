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27 Nisan 2018 Cuma 11:46

Burhaniye Anadolu Lisesi’nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Burhaniye Anadolu Lisesi, bu yıl üçüncü kez 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi. iki gün boyunca açık olan fuarda 25 proje sergileniyor.Okulun salonunda düzenlenen fuarın açılışına, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, İlçe Milli Eğitim...

Burhaniye Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi
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Burhaniye Anadolu Lisesi, bu yıl üçüncü kez 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenledi. iki gün boyunca açık olan fuarda 25 proje sergileniyor.

Okulun salonunda düzenlenen fuarın açılışına, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz ve Şube Müdürü İbrahim Ceylan da katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan 25 projede yer alan çalışmalar büyük takdir topladı. Konuklarını kapıda karşılayan Okul Müdür Bayram Eroğlu, katılanlara teşekkür etti. Proje yürütücüsü kimya Öğretmeni Şenay Tekin bilim fuarıyla ilgili bilgiler verirken, geleneksel fuar etkinliklerinin devam edeceğini söyledi. Tekin, “Öğrencilerimizin önemli bir bölümü daha önceki yıllarda da proje hazırlamış öğrencilerden oluşuyor. Bu durum bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bilimsel çalışma disiplinini yorucu ancak keyifli bir süreçte öğrenen öğrenciler bu işten öylesine keyif alıyor ki sonraki yıl da proje hazırlamak için fuar başvurusu yapılmadan çalışmalarına başlıyor. Bir sorun hakkında düşünme, hipotez üretme ve hipotezini doğrulamak için çalışma basamaklarını öğrenen öğrencilerimiz üniversitede de rahat ediyor." dedi.
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