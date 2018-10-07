Burhaniye Belediyesi çocukları sevindirmeye devam ediyor

Burhaniye Belediyesi, başkan Necdet Uysal’ın talimatı doğrultusunda “Kentte ne varsa köylerimizde de aynısı olacak” hizmet anlayışıyla kırsal mahallelerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda kırsal mahallelerde ki çocukların da yüzünü güldüren Burhaniye Belediyesi, son olarak Kızıklı Kırsal Mahallesinde iki adet parkı yeniliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış güven arz etmeyen, çocukların mevcut çocuk oyun gruplarını yeni nesil oyun grupları ile değiştirirken, diğer taraftan da parkı olmayan mahallelere modern çocuk parkları ve çocuk oyun grupları kazandırıyor. İlçe merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın yürüttüğü çalışmalar kapsamında bu güne kadar ilçe genelinde yeşil alanlar üreterek ve yeniden dizayn ederek yaşam alanı vasfı kazandıran ekipler, son olarak Kızıklı Mahallesi’nde çocukları için de yeni çocuk oyun alanları oluşturuyor. Biri Değirmen Sokak’ta diğeri ise mahalle girişinde olmak üzere iki adet çocuk oyun alanı için hummalı çalışmalar devam ederken Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Günümüzde çocuklarımız maalesef bizler kadar şanslı değiller, oyun alanları çok kısıtlı. Burhaniye Belediyesi olarak çocuklarımızın bir birleriyle iletişim halinde olmaları, iletişim araçlarından uzaklaşmaları için birçok proje yürütüyoruz. Yaptığımız çocuk oyun alanları ile de sosyal hayata katılan, bir birleriyle oyun oynamaya ve paylaşıma açık bir nesil yetişmesi için böyle alanları çoğaltmak tek arzumuz” dedi.