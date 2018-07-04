BALIKESİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:30

Burhaniye belediyesi zabıtayı sahile taşıdı

Burhaniye ilçesinde, Daha iyi hizmet daha iyi belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, vatandaşlarına daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla Sahil Zabıta İrtibat Bürosu açtı. Öğretmenler Mahallesi’ndeki...

Burhaniye belediyesi zabıtayı sahile taşıdı
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Burhaniye ilçesinde, Daha iyi hizmet daha iyi belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Burhaniye Belediyesi, vatandaşlarına daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla Sahil Zabıta İrtibat Bürosu açtı. Öğretmenler Mahallesi’ndeki yerinde faaliyete geçen zabıta birimi, sahil şeridindeki her noktaya daha kısa sürede ulaşabilecek.

Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Özellikle yaz aylarında yoğun nüfusa sahip olan sahil şeridinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek amacıyla Öğretmenler Mahallesi’nde kurulan Sahil Zabıta İrtibat Bürosu faaliyete geçti. Açılışa, Burhaniye Belediyesi Başkan Yardımcıları Cemal Akkılınç, Cemil Bahadır ve Güngör Persil’in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Orhan ve Meclis Üyesi Galip Yardımcı da katıldı.

Burhaniye Belediyesi’nin hizmet bölgelerinin çok geniş bir alana yayıldığını, özellikle sahil şeridindeki her noktaya daha kısa sürede ulaşmak ve vatandaşların işini kolaylaştırmak amacıyla sahil zabıta birimi kurduklarını anlatan Başkan Uysal, vatandaşların belediyeye gitmek yerine; öneri, şikayet, düşünce ve görüşlerini burada daha kısa sürede aktarabileceklerini ve ihtiyaçlarına daha kolay cevap alabileceklerini belirtti. Hem ilçe halkının hem yaz sezonunda Burhaniye’ye gelen misafirlerin rahatı ve huzuru için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Uysal, “Vatandaşın ayağına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Her türlü şikayetin yerinde incelenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla bu binayı hizmete açtık. Burhaniye Belediyesi olarak halkımızın daha rahat şekilde yaşam sürmelerine olanak tanıyacak her türlü projeye imza atmaya devam edeceğiz. Burhaniye’mize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
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