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18 Ekim 2018 Perşembe 10:41

Burhaniye’ de parklara son sistem çimlendirme yapılıyor

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye’de yeşil doku oluşturulması için çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, yeni yapılan parklara, son sistem teknolojiyi kullanarak peyzaj çalışmalarını yapıyor. Burhaniye Belediyesi...

Burhaniye' de parklara son sistem çimlendirme yapılıyor
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Burhaniye ilçesinde, Burhaniye’de yeşil doku oluşturulması için çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, yeni yapılan parklara, son sistem teknolojiyi kullanarak peyzaj çalışmalarını yapıyor. Burhaniye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehir genelinde devam eden yeni park yapımlarında yeşillendirme çalışmaları son sistem teknoloji ile yapılıyor.

Parklarda, püskürtme çim olarak da bilinen ve diğer yöntemlere oranla daha başarılı olan hydroseeding püskürtme çim yöntemi ile çimlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda son olarak Talip Apaydın Çamlığına, Öğretmenler Mahallesi Yeni Cami yanına yapılan parka, Pelitköy Sahiline yapılan yeni parka ve yine Pelitköy Sahil İçme Kente yapılan yeni parka hydroseeding sistemi ile çimlendirme yapıldı. Şehre estetik bir görünüm kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Bu sistemi daha önce de bazı park ve refüj çalışmalarımızda kullandık. Diğer çim ekilmesi yöntemlerine göre çok daha başarılı bir metot olan hydroseeding’i yeni oluşturduğumuz parklarımızda da uygulamaya koyduk. Kısa sürede sonuç alındığı için parklarımız kısa sürede yeşillenmiş olacak” dedi.
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