BALIKESİR:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:27

Burhaniye kongre merkezi oldu

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Eğitim ve Uygulama Tesisi, Körfez bölgesinde Kongre merkezi oldu. BUBYO, yaz sezonunun henüz başında, Balıkesir Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen ‘International...

Burhaniye kongre merkezi oldu
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Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (BUBYO) Eğitim ve Uygulama Tesisi, Körfez bölgesinde Kongre merkezi oldu. BUBYO, yaz sezonunun henüz başında, Balıkesir Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen ‘International Conference on Applied Mathematics in Engineering’ Kongresi ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında hazırlanan ‘Bilim ve Sanatın Doğası’ adlı projeye ev sahipliği yaptı.

Hemen akabinde gerçekleştirilen ‘Matematik ve Sanat’ organizasyonuna da ev sahipliğini sürdüren BUBYO Uygulama Oteli, aynı zamanda Körfez Bölgesinin en dolu tesislerinden biri olma yolunda da hız kesmeden ilerliyor. Organizasyonları yakından takip eden Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban, “Körfez bölgemizi yaptığımız bu organizasyonlarla uluslararası alanda da tanıtmaktan dolayı çok mutluyuz. Hem bilime hem eğitime katkı veren bir kurum olarak, kendi kaynaklarımızla bunları başarabilmek en büyük onur kaynağımız. Yaz sezonu ile birlikte de öğrencilerimizi turizm sektörüne hazırlayabiliyor olmanın sevinci ve bununla birlikte de hem körfezde hem de tüm Türkiye’de bilinirliğimizin artması ile devletimize ve milletimize hizmet etmenin gururu mutluluğumuzu iki katına çıkartıyor. Emeği geçen tüm ekibimi ve öğrencilerimi canı gönülden kutluyorum. BUBYO Uygulama Oteli bu özverili çalışmalarımızla her zaman tercih edilen bir tesis olarak kalacak.” dedi.
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