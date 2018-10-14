BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Ekim 2018 Pazar 12:42

Burhaniye projelerle kazanacak

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından ilçedeki proje yapabilirliğini artırmak ve projeler sayesinde kamu hizmeti niteliğini arttırmak amacıyla, proje döngüsü eğitimi düzenlendi. Burhaniye’nin ekonomik...

Burhaniye projelerle kazanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından ilçedeki proje yapabilirliğini artırmak ve projeler sayesinde kamu hizmeti niteliğini arttırmak amacıyla, proje döngüsü eğitimi düzenlendi. Burhaniye’nin ekonomik hayatına katkıda bulunacak üzere projelerin hazırlanmasını desteklemek amacıyla ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla yapılan eğitime katılanlara sertifikaları verildi.

Projeye Döngüsü Yönetimi Eğitiminin ilk kursiyer grubuna, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban ve ilçe Halk Eğitim Müdür vekili Fatma Dereli’nin katılımlarıyla sertifikaları dağıtıldı

Sertifika dağıtım programında konuşan Kaymakam Öner, “Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminin önemine inanıyoruz. Yürütülen eğitim çalışmalarının ardından projeler sayesinde ilçemize ulusal ve uluslararası alanlardan ulaştırılacak hizmetler, kamu ve özel sektörün hizmet kalitelerini arttıracaktır. İlçemize ekonomik anlamda destekleyici nitelikte katkı sağlayacak. Bu kapsamda, kursiyerlerden proje fikirleri bekliyoruz. Kaymakamlık olarak hazırlanan projelerin takipçisi ve destekçisi olacağız” dedi. Söz konusu eğitimin verileceği salonun tahsisi konusunda desteklerini esirgemeyen, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. M. Oğuzhan İlban ve ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerine teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner, katılımcılara yürütecekleri proje çalışmalarında başarılar diledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku