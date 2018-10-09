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09 Ekim 2018 Salı 12:43

Burhaniye’de 108 vatandaşa tapu dağıtıldı

Burhaniye Belediyesi 108 vatandaşa yeni imara giren tarla vasıflı taşınmazların tapularını hak sahiplerine, düzenlenen törenle verdi.Burhaniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde, çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere imar planı revizyonu...

Burhaniye'de 108 vatandaşa tapu dağıtıldı
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Burhaniye Belediyesi 108 vatandaşa yeni imara giren tarla vasıflı taşınmazların tapularını hak sahiplerine, düzenlenen törenle verdi.

Burhaniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde, çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere imar planı revizyonu ve imar uygulama çalışmaları kapsamında hak sahipleri Belediye Başkanı Necdet Uysal ve başkan yardımcıları tarafından tapu sahibi olabilmenin sevincini yaşadı.

Burhaniye Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Başkan Uysal, “İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince yapılan imar uygulaması sonucunda yeni tapuların dağıtımına başladık. Bahçelievler Mahallemizde Kemer Sitesinin yanından başlayarak Ören Tepe’ye kadar devam eden yaklaşık 400 bin metrekarelik bir alanda çalışmamızı tamamladık” dedi. Törene başkan yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil ve hak sahipleri ile yakınları katıldı.
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