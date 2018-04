Burhaniye’de Akkılıç Profesör oldu

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda görevli Doç.Dr.M. Emin Akkılıç, Profesör oldu. Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı ve Aynı zamanda Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı olan Akkılıç, Edremit Körfezindeki Yüksek Okullarda ilk profesör unvanlı akademisyen oldu.

2009’un Ağustos ayında, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığını anlatan Prof.Dr.M.Emin Akkılıç,” Yrd.Doç.Dr unvanıyla, Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım. Bilindiği gibi bu okul, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve dinlenme tesisi amaçlı temeli atılmış ve uzun yıllar atıl olarak kalmıştı. 2006 yılında Balıkesir üniversitesine devredilmiş ve 2011 yılına kadar atıllığı devam etmiştir. 15 Şubat 2011 yılında Müdür olarak atanmamdan sonra, Balıkesir üniversitesi rektörlüğü başta olmak üzere Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediyesi ile birlikte yaptığımız birkaç toplantında binanın akıbeti hakkında karar alınmaya çalışılmıştı. Çünkü binanın geleceğine ilişkin yaygın kanaat binanın iadesi ya da başka amaçla kullanılması şeklindeydi. Ancak kişisel görüşümüz, kesinlikle bu binanın imkansız gibi gözükse de elbirliğiyle yapılacak çalışmalarla üniversitemize kazandırmaktı. Nihai olarak alınan doğru ve radikal kararla, binanın üniversitede kalması ve binanın tümüyle aktif hale getirilmesi için çalışmalara hemen başlanılmıştı. Özellikle, açılan bölümlerin hem birinci ve hem de ikinci öğretimlerine her yıl alınan öğrencilerle bu sayı 1500’leri aşmıştır. Burhaniye’ye kazandırdığımız en büyük değerlerden bir tanesi de Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Anabilim dalını kurarak bu anabilim dalına her yıl 10’ar yüksek lisans öğrencesini almış olmamızdır. Tabi ki burada en büyük dileğim, bu yüksek lisans programının sonraki aşamasının da getirilmesidir. İnancım odur ki bu da olacaktır Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun ismini bile BUBYO olarak koyduğumuz bu ortak değerimizin her geçen gün marka değerinin arttırıyor olması hepimizi gururlandırıyor. BUBYO bizim ortak değerimizdir. BUBYO kişisel olarak benim için çok önemlidir, değerlidir. Aynı şekilde Burhaniye ve körfez de benim için çok önemlidir ve değerlidir. Bunu için de farklı üniversitelerden ve üniversitemizin diğer biriminden talep gelmiş olsa da Profesörlük atamamdaki tercihim Burhaniye olmuştur. Körfezimizin gelişmesi için hem akademik alanda hem de iş sahasında elimizden gelen katkıyı vermeye hazır oluğumuzu bildirir, BUBYO’muzun büyük bir değer olmasında emeği geçen her bir arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.