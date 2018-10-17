BALIKESİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 08:45

Burhaniye’de Akova da aday adaylığını açıkladı

Burhaniye ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil ile Murat Narin ve Salih Özden’in ardından eski belediye başkanlarından Fikret Akova’da CHP’den aday adaylığını açıkladı. CHP İlçe binasına gelen Akova’yı kalabalık bir partili...

Burhaniye'de Akova da aday adaylığını açıkladı
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Burhaniye ilçesinde, CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil ile Murat Narin ve Salih Özden’in ardından eski belediye başkanlarından Fikret Akova’da CHP’den aday adaylığını açıkladı. CHP İlçe binasına gelen Akova’yı kalabalık bir partili gurubu karşılarken, partililer salona sığmayınca açıklama binanın dışında yapıldı.

Tarık Erdil’in istifasının ardından CHP İlçe Başkanı olan Ergün İnce, Akova’nın başvuru dosyasını alırken, hayırlı uğurlu olmasını diledi. Zamanın hızla geçtiğini anlatan Fikret Akova, farklı nedenlerden ötürü bir önceki seçimi kaybettiklerini söyledi. Akova, “2014 seçimlerinde 144 oy ile kaybettik. Zihinsel engelli vatandaşlara oy kullandırıldığını tespit ettik. Yaptığımız tüm itirazlarımız kabul görmedi. Onları Allah’a havale ediyorum. Şu anda Burhaniyeliler hizmetlerden memnun değil. Yol yapılıyor. Yer altındaki borular yenilenmiyor. Burhaniyeliler bizim tekrar görev almamızı istiyor. Hizmetten kaçamayız. Ailemle birlikte karar verdik. Böylelikle aday olmaya karar verdim ve sizlerin huzurundayım. Önümüz açık. İnşallah iyi sonuçlar alarak yolumuza devam edeceğiz Eleştirileri değerlendiriyorum. Halkımızın derdine derman olmak için aday adayıyım. Burhaniyelilerin yüzünde tebessüm olsun istiyorum. İşimiz övüncümüz Burhaniye diyorum.Rantçıların, yandaşların değil halkın belediyesi olacağız Çalmayacağız. Çaldırmayacağız. Burhaniye kazansın CHP kazansın” dedi.
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