BALIKESİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:15

Burhaniye’de apartmanı kanalizasyon suları bastı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi’nde taşan kanalizasyon suları bir apartmanı basarken, mağdur olan vatandaşlar çözüm bulunmasını istedi. Kanalizasyonun haftada bir taştığını belirten Murat Altıntaş, 16 ailenin...

Burhaniye'de apartmanı kanalizasyon suları bastı
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi’nde taşan kanalizasyon suları bir apartmanı basarken, mağdur olan vatandaşlar çözüm bulunmasını istedi. Kanalizasyonun haftada bir taştığını belirten Murat Altıntaş, 16 ailenin mağdur olduğunu söyledi.

Bahçelievler Mahallesi 2860.Cadde 54 numarada yer alan Rasim Yedikardeşler Apartmanı B Blok’ta oturan vatandaşların çilesi bitmiyor. Haftada bir taşan kanalizasyon suları apartmanın zemin katını basıyor. Sıkıntının 3 yıldan beri devam ettiğini anlatan Murat Altıntaş, “Taşan kanalizasyon suları apartman girişi ile zemin katı basıyor. Baski yetkilileri gelip suyu çekiyor. Ama bir çare bulunmadığı için tekrar taşıyor. Her defasında da vidanjöre para ödüyoruz. Apartmanda 16 aile oturmakta. Kesin bir çare bulunmasını istiyoruz. Kanalizasyon suları içinde yaşamak istemiyoruz” dedi.
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