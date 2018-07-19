BALIKESİR:
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19 Temmuz 2018 Perşembe 13:54

Burhaniye’de belediyenin zeytinyağlı sıvı sabunu tutuldu

Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezinin en büyük zeytin üreticisi olan Burhaniye Belediyesi, zeytinyağı ve zeytinyağı sabunundan sonra sıvı sabun üretimine de başladı. Belediyenin ürettiği zeytinyağlı sıvı sabunun tutulduğunu anlatan...

Burhaniye'de belediyenin zeytinyağlı sıvı sabunu tutuldu
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Burhaniye ilçesinde, Edremit Körfezinin en büyük zeytin üreticisi olan Burhaniye Belediyesi, zeytinyağı ve zeytinyağı sabunundan sonra sıvı sabun üretimine de başladı. Belediyenin ürettiği zeytinyağlı sıvı sabunun tutulduğunu anlatan Ziraat Teknikeri Selçuk Işık, İskele Meydanında yazlıkçılara satış yaptığını söyledi.

Burhaniye Belediyesi iki yıldan bu yana zeytinyağı ve zeytinyağlı sabun üretimine devam ederken, bu yıl çeşitlerine sıvı sabunu da ekledi. İskele Meydanında kurulan stantta satılan Belediye ürünleri ilgi gördü. Ürünlerin ücretsiz kargo ile yurdun her tarafına gönderildiğini anlatan Selcuk Işık, “İskele Meydanındaki stantta akşamları satış yapıyoruz. Bütün ürünlerimiz ilgi görmektedir. Bu yıl üretimine başladığımız zeytinyağlı sıvı sabunlarımızda tutuldu. Zeytinyağının litresini 25 ile 30 lira arasında satıyoruz. Sıvı sabunun şişesini ise 12 liradan satıyoruz” dedi.
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