Burhaniye’de bozuk yol kalmayacak

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesi, kırsal mahallelerde hayata geçirilen projelerin yanı sıra ilçe merkezindeki yol yapım çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. İskele Mahallesi Duygu Caddesi’ndeki parke taş yapım işlerini tamamlayan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köprünün devamındaki Öğretmenler Mahallesi’ne bağlı Koca Seyit Caddesi’nde de yapım çalışmalarına başladı. Başkan Yardımcısı Güngör Persil, teknik ekibiyle birlikte işleri yerinde takip etti.

Duygu Caddesi’ni Öğretmenler Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı’na bağlanan Koca Seyit Caddesi’nde parke taş yapım çalışmalarına başlayan Burhaniye Belediyesi, 3 bin metrekare parke taş döşeyecek. Çalışmalar kapsamında, otopark cepleri ve kaldırımların yanı sıra vatandaşlar tarafından özellikle kış aylarında şikayet konusu olan yağmur suyu hattı sorunu da çözülecek. Yeni yapılacak sistemde, yağmur suyu kotunun ayarlanması için Mehmet Erdem Caddesi’nin de bir kısmı yeniden yapılacak.

Vatandaşların sesine kulak vererek, eksikliklerin giderilmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Burhaniye’deki dönüşümün devam edeceğini ve yol yapım çalışmalarının süreceğini söyledi. Koca Seyit Caddesi ile birlikte Öğretmenler Mahallesi’ndeki çalışmaların başladığını belirten Uysal, “Mevcut asfaltı söktük, yerine beton parke taş döşenecek. Eski yolda kaldırımlar yoktu ve toprak kısımlar yağmurlu havalarda su birikintilerine ve çamura yol açıyordu. Halkımızın güvenliği için yeni kaldırımlar ve otopark cepleri yaptık. Burhaniye’miz her geçen gün, ilçemize yaraşan görüntüsüne kavuşmaya devam edecek” diye konuştu.