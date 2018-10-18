Burhaniye’de Cumhuriyet Bayramına 3 gün 3 gece kutlama

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. Yıl dönümünün kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 3 gün 3 gece çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Belediye Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yaşı için birbirinden çeşitli etkinlikler düzenledi.

Dolu dolu bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığı Burhaniye’de, etkinlikler 27 Ekim Cumartesi günü başlayacak. Burhaniye’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 27 Ekim Cumartesi günü, Cumhuriyet Meydanında, Arif Şentürk ve Narkoz Grubu ile başlayacak. Cumartesi günü saat 19.30’da ilk olarak sahne alacak Arif Şentürk balkanların ezgilerini Burhaniye’ye taşıyacak. Arif Şentürk’ün hemen ardından 21.30’da sahne alacak, gençlerin beğeniyle takip ettiği Narkoz Grubu ise bir birinden güzel şarkıları ile Burhaniye’yi coşturacak. Kutlamaların ikinci günü olan 28 Ekim Pazar günü etkinlikler, Cumhuriyet Meydanında, saat 20.00’da, Cumhuriyet Kadınları Defilesi ile başlayacak. Eski Türk kadınlarının giyiniş tarzlarının yansıtılacağı defilenin ardından İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sahne alacak. Türkiye’nin dört bir yanını şarkılar, türküler ve aynı zamanda oynadıkları halkoyunları ile dolaştıracak olan topluluk, Türkiye Cumhuriyeti’nin ne denli zengin bir kültüre sahip olduğunu anlatacak.

29 Ekim’de tüm gün kutlamalar yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü kutlamalar sabah saatlerinde başlayacak. İlk olarak Bayramların vazgeçilmezi resmi geçit töreni saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek. Saat 15.00’da Zeyfod’un hazırlayıp sunacağı Karma Fotoğraf Sergisinin açılışı yapılacak. Kuvayi Milliye Müzesinde düzenlenecek olan Fotoğraf sergisi bir hafta boyunca 09.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak. Kutlamalar akşam saatlerinde, saat 21.00’da Fener Alayı ile devam edecek. Eski Kütüphane Önünde toplanan kalabalık ellerinde ki meşaleler ile Cumhuriyet Meydanında kadar yürüyecekler. Fener Alayının hemen ardından Cumhuriyet Meydanında etkinlikler, Geçmişten Günümüze Halkoyunları gösterileriyle sürecek. Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halkoyunları Ekibi ve Misya Sanat Merkezinin halkoyunları ekiplerinin hazırlayıp sunacağı halkoyunu gösterileri Türk kültürünü yansıtacak. Halkoyunları gösterileri ardından sahne alacak olan Mithat Körler ise birbirinden güzel şarkılarını 29 Ekim’de Burhaniyeliler için söyleyecek.