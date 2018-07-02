BALIKESİR:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:30

Burhaniye’de Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlandı

Burhaniye ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. İskele Yat Limanında düzenlenen törenlerdeki yarışmalarda büyük heyecan yaşanırken, Polat Atmaca 3.defa yağlı direkten bayrak kapma yarışını kazandı.Burhaniye’...

Burhaniye'de Denizcilik ve Kabotaj bayramı kutlandı
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Burhaniye ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkulu törenlerle kutlandı. İskele Yat Limanında düzenlenen törenlerdeki yarışmalarda büyük heyecan yaşanırken, Polat Atmaca 3.defa yağlı direkten bayrak kapma yarışını kazandı.

Burhaniye’ de Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 92.yıldönümü büyük bir coşku ile kutlandı. Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Hüseyin Öner’in denize çelenk bırakması ile başlayan törenlerde, yüzme yarışları yapıldı. Denize bırakılan 2 ördek gençler tarafından yakalanırken, yağlı direkten bayrak kapma yarışında da büyük heyecan yaşandı. Bayrak kapma yarışını 3.defa Polat Atmaca kazandı. Yarışmalarda dereceye giren gençlerin ödülleri Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından verildi. Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin yaptığı gösterilerde törenlere renk kattı. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Belediye Başkanı Necdet Uysal yaptı. Uysal yaptığı konuşmada, ilçede 21 kilometre sahil şeridi bulunduğunu belirterek, ülkemizin denizcilikte söz sahibi olması için her türlü avantaja sahip olduğunu söyledi.
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