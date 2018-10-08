BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:46

Burhaniye’de emekli itfaiyeci muhtar adayı oldu

Burhaniye ilçesinde, İtfaiye Müdürlüğünden emekli olan İdris Altay, Ören Mahallesine muhtar adayı olduğunu açıkladı.Geçtiğimiz ay itfaiye müdürlüğünden emekli olan 55 yaşındaki İdris Altay, "Muhtarımız Salih Erden’in aday olmayacak....

Burhaniye'de emekli itfaiyeci muhtar adayı oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Burhaniye ilçesinde, İtfaiye Müdürlüğünden emekli olan İdris Altay, Ören Mahallesine muhtar adayı olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz ay itfaiye müdürlüğünden emekli olan 55 yaşındaki İdris Altay, "Muhtarımız Salih Erden’in aday olmayacak. 32 yıllık itfaiyeciyim. Belediyede çalışmanın kazandırdığı bilgi ve tecrübe ile mahalleme emeklilik dönemindede yararlı olmak istiyorum. İlçenin turistik mahallesi olan Ören’in güzelleştirmek için çalışacağım. Bunun için belediye ile işbirliği yapacağım. Örenimize hizmet yapan tüm muhtarlara minnettarım. Hayatta olmayanlara da rahmet diliyorum. ben karar verdim, halkımızda takidr ederse hizmet etmek istiyorum” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku