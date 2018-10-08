BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:52

Burhaniye’de kanser taraması

Burhaniye’de ücretsiz kanser taramaları devam ediyor. Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Toplum Sağlığı Tabipliği önünde stant kurarak vatandaşları bilgilendiriyor.çok sayıda broşür ağıttı.Hemşirelik son sınıf öğrencileri...

Burhaniye'de kanser taraması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Burhaniye’de ücretsiz kanser taramaları devam ediyor. Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri Toplum Sağlığı Tabipliği önünde stant kurarak vatandaşları bilgilendiriyor.

çok sayıda broşür ağıttı.

Hemşirelik son sınıf öğrencileri Zeliha Büşra Uğur ve Melahat Kocatürk, kanser taramaları konusunda bilgiler verirken, çok sayıda broşür dağıttı. Haftada bir stant kurduklarını anlatan Zeliha Büşra Uğur, “Kanser taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak günden güne etkisini, yayılım alanını arttıran bu hastalıkla ülkemizde her yıl 150 bin kişi tanışıyor. Kanserde en hızlı artış oranları ülkemizin de içinde bulunduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor. Kanserler vücudun yapıtaşları olan hücrelerin kontrolsüz bir biçimde çoğalması sonucu oluşuyor. Kanser türleri, bedende bulunduğu bölgeye, organa göre ayrılmakla birlikte ortalama 100 çeşit olduğu bilinmektedir. Bizde bunu anlatmak için çalışıyoruz. Burada vatandaşları bilgilendirirken, hem de konu ile ilgili broşürleri dağıtıyoruz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku