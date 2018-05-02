Burhaniye’de kermes geliri 75 öğrenciye harçlık olacak

Burhaniye ilçesinde, Kemer Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülbahçe Kız Öğrenci Yurdu yararına düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü. Kermesin açılışına, Kaymakam Hüseyin Öner, Belediye Başkan Vekili Cemil Bahadır, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özer Koyuncu, daire müdürleri ile okul müdürleri katıldı.

Kemer Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen kermeste döner, ızgara ve gözlemeden tatlıya yiyecekler satışa sunulurken, ayakkabıdan çocuk elbisesine kadar giyim eşyaları da görücüye çıktı. Kermes ilk günden büyük ilgi gördü. Adeta Pazar yerine dönen kermeste yüzlerce çeşit giyim eşyasından perdeye kadar ürünler büyük alıcı bulurken, hazırlanan döner, ızgara, gözleme ve tatlılar da lokanta bölümünde ikram edildi. Her iki yurtta 75 orta öğretim öğrencisinin kaldığını anlatan Kemer Öğrenci Yurdu Müdürü İrfan Olgun, katılımcılara teşekkür etti. Kermesin hazırlanmasında yaklaşık 100 kişinin katkısı olduğunu anlatan Olgun, ”Derneğimizin hizmetkar vefakar ve cefakar üyeleri ve gönüllüleri adına kermesimize hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirlerimiz, bu kermeslerin kahramanları hanımefendi kardeşlerimizdir. Geleceğin bütün çiçekleri bu günün tohumları içinde saklıdır. Bu güzel günümüzde bizimle beraber olduğunuz için hepinize yönetim kurulu arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Yarınımızın büyükleri olacak yarınlarımızın sahibi olacak çok kıymetli, değeri ölçülemeyen talebe kardeşlerimiz adına hepinize hoş geldiniz diyor en içten samimi duygularımla hepinizi selamlıyorum. Kemer Erkek Öğrenci Yurdu ve Gülbahçe Kız Yurdumuz 75 talebeye yatılı olarak hizmet vermektedir. Öğrencileri bünyesinde barındırmakta, 3 öğün yemek yedirmekte, hem kalbini hem de karnını doyurmak suretiyle bünyesinde barındırırken, vatanına milletine bayrağına bağlı bir nesil için çalışma yapmaktadır. Ben buradan Burhaniyeli kardeşlerimize sesleniyorum. Bu hayır hizmetlerimizin devam etmesi için buraya teşrif etsinler gelsinler kermesimizden alışveriş yapsınlar. Hem uygun fiyatlarla ev ihtiyacını karşılasınlar hem de hayır müessesine katkıda bulunsunlar. Yaklaşık sekiz gün devam edecek ve hiç bir maddi talep de bulunmadan Allah rızası için bedelsiz olarak burada çalışan hanımefendi ve beyefendi kardeşlerimize ve buraya katkı sağlayan siz değerli misafirlerimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.