Burhaniye’de minikler dansları ile göz kamaştırdılar

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi’nin düzenlediği etkinlikte bayramlarını dans ederek kutlayan miniklerin gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Şölen havasında geçen organizasyonda, çocuklar doyasıya eğlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen kutlamalara, Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Güngör Persil’in yanı sıra Meclis üyeleri Sevda Padem ve Galip Yardımcı katıldı.

Belediye Gençlik Merkezi’nin düzenlediği etkinliğe, vatandaşların ilgisi büyük oldu. Bayramlarının tadını çıkaran ve günlerini doyasıya eğlenerek kutlayan minikler, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirdi. Birbirinden renkli ve güzel dans gösterileri ile animasyon ekibinin düzenlediği yarışmalar eşliğinde gerçekleşen organizasyonda minikler; halk oyunları, bale, şiir okuma ve modern dansta hünerlerini sergiledi. 200 öğrencinin gösteri yaptığı kutlamada, miniklere Burhaniye Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Çocuklarla bir arada olmaktan büyük keyif aldığını ve bütün dünya çocuklarının bayramını kutladığını söyleyen Başkan Uysal, “Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın bayramında, onların sevincine, düzenlediğimiz etkinliklerle ortak olmaktan onur duyuyoruz” dedi.

23 Nisan’ın, sadece Meclisin açılış tarihi değil, Cumhuriyetin ve çağdaş Türkiye’nin kuruluşunun ilk adımı olduğuna vurgu yapan Uysal, “Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün çocuklarımız yaptıkları gösterilerle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı. Miniklerin heyecanları ve mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Bu da bizim için en büyük mutluluk. Bayramın dünyanın bütün çocuklarına güzellikler sunmasını diliyor, çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum. Gençlik Merkezimiz, Burhaniye Belediyesi olarak gurur duyduğumuz birimlerimizden biri. Emeği geçen herkese ve Müdürümüz Ayfer Durmaz Arıcan hocamıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.