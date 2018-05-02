BALIKESİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:47

Burhaniye’de nüfus hizmetlerine polis desteği

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz aybaşından bu yana pasaport ve ehliyetler nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanırken, uzman polisler de sistemin oturması için destek verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde, ehliyet işlerini...

Burhaniye'de nüfus hizmetlerine polis desteği
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz aybaşından bu yana pasaport ve ehliyetler nüfus müdürlüklerinden verilmeye başlanırken, uzman polisler de sistemin oturması için destek verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde, ehliyet işlerini yürüten Polis Memuru Şeref Yıldız’da geçici olarak Burhaniye İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevlendirildi.

İlçe Nüfus Müdürlüğünde, ehliyet ve pasaport işlemlerinin yapılmaya başlanması iş yükünü artırırken, Polis Memuru Şeref Yıldız’da 2 aylığına Nüfus Müdürlüğünde görevlendirildi. Nüfus Müdürlüğünde işlem yaptıran vatandaşlar, nüfus, pasaport ve ehliyet işlemlerinin aynı yerde olmasının kolaylık sağladığını söyledi.
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