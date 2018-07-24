BALIKESİR:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:14

Burhaniye’de Organik Pazarı açıldı

Burhaniye ilçesinde, Kırsal Kırtık Mahallesinde 10 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, yılın ilk organik pazarı da açıldı. Belediyenin Sebze Pazarı içinde hazırladığı Organik Pazarda satışa sunulan ürünler...

Burhaniye'de Organik Pazarı açıldı
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Burhaniye ilçesinde, Kırsal Kırtık Mahallesinde 10 yıl önce başlatılan organik üretimden olumlu sonuç alınırken, yılın ilk organik pazarı da açıldı. Belediyenin Sebze Pazarı içinde hazırladığı Organik Pazarda satışa sunulan ürünler yoğun ilgi gördü.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kırtık Mahallesinde 43 çiftçinin katıldığı organik üretimden olumlu sonuç alınırken, sezonun ilk Organik Pazarı da açıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illere de organik ürün gönderen üreticiler, organik zeytinyağı üretmek içinde çalışma başlattı. Organik Zeytinyağı Fabrikası kurmaya başladıklarını anlatan Kırtık Köyü Organik Tarım ve Turizm Geliştirme Derneği Başkanı Fikret Kara, organik zeytinyağının hasat sezonunda piyasada olacağını anlattı. Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Kara, “Bu gün Organik Pazarımızı açtık. Pazarımız, müşterilerimizin de yoğun ilgisini gördü.. Pazarımıza daha çok müşterinin gelmesini bekliyoruz. Burada üreticilerimizin mağdur olmaması için de insanların organik tarıma duyarlı olmasını istiyoruz. Bu sene, sezonun başında ilk organik zeytinyağımızı da sıkacağız. Balıkesir bölgesinde ilk olarak sertifikalı yağımızı sunacağız. Bu konuda emeği geçen destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Üretici İsmail Deniz de,” Organik pazarımız bu gün kuruldu. Çeşidimiz çok. Sadece bol müşteri bekliyoruz. İnşallah, daha da başarılı olacağız. Herkesi bekliyoruz” dedi. Müşterilerden Şenol Gökaslan, “Bu ürünlerde tat ve lezzet var. Tabi ki fiyatlarda da fark ediyor organik olunca. Diğerlerinin kabuğu kalın oluyor. Lezzet bakımından da ayrılığı var” dedi. Mervan Peynirci ise, “Ben organik domatesleri çok seviyorum. O yüzden ninemle dedemle pazara geldim” dedi. Akademisyen Meziyet Narin de,” Sergilerde ürünleri görüyoruz. Ama, ürün çeşitliliği açısından yetersizlik var. Bu Pazar, ayrı bir yerde ayrı bir günde yapılmalı. Bütün Madra yayla köylerinde organik üretime geçilmesi gerekiyor. Herkesi, zehirsiz üretilen bu ürünleri almaya davet ediyorum” dedi.
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