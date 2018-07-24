BALIKESİR:
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24 Temmuz 2018 Salı 14:30

Burhaniye’de Pelitköy Sahilinde asfalt sevinci

Burhaniye ilçesinde, Kısa süre önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun, bürokratları ve teknik ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği Burhaniye ziyareti sırasında verdiği sözler bir bir hayata geçmeye başladı. Büyükşehir...

Burhaniye'de Pelitköy Sahilinde asfalt sevinci
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Burhaniye ilçesinde, Kısa süre önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun, bürokratları ve teknik ekibiyle birlikte gerçekleştirdiği Burhaniye ziyareti sırasında verdiği sözler bir bir hayata geçmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı orta refüj peyzaj düzenleme çalışmaları devam ederken, Pelitköy Mahallesi girişi ile Pelitköy sahil yolu asfalt çalışmaları da başladı.

Burhaniye’ye yakışır projelerin hayata geçirilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile sürekli temaslarda bulunan Başkan Necdet Uysal, çalışmalarının meyvesini almaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Ayhan Arık ve Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mustafa Yılmaz ile bir araya gelerek temaslarda bulunan Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, projeleriyle ilgili yetkililerden destek sözü almıştı. Büyükşehir ekipleri, Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı’ndaki orta refüj peyzaj düzenleme çalışmalarının ardından Pelitköy Mahallesi girişi ile Pelitköy sahil yolu asfaltlama işlerine de başladı. Başkan Necdet Uysal, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burhaniye Belediyesi teknik müdürlükleri tarafından hazırlanan projelerin bir bir onayını almaya devam ettiklerini ve Büyükşehir’in ilçeye verdiği desteğin süreceğini ifade eden Başkan Uysal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na teşekkür ederek, desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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