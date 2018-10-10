Burhaniye’de proje seferberliği başlatıldı

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi ve ilçe Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, kamu kurumlarında görevli personel ve oda temsilcilerinin katılımlarıyla proje döngüsü yönetimi eğitimi veriliyor. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Uygulama Otelinde 4 günlük eğitim programları halinde sürecek 24 saatlik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Seminerinin ilki 9 Ekim 2018 Salı günü başladı.

İlçenin, ulusal ve uluslararası alanlarda proje yapabilirliğini arttırmak amacıyla yapılan seminerde, kursiyerlerin alacakları eğitimlerden sonra ilçeye fayda sağlayacak nitelikte hizmetlerin artırılması amaçlanıyor. Eğitimin yararlı olacağını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, “Burhaniye’nin potansiyel üretim ve ekonomik sektörlerini harekete geçirecek projelerin hazırlanmasını amaçlıyoruz. Yoğun talebin olduğu kurs programının ilk kursiyer gurubu 12 Ekim Cuma eğitimlerini tamamlayacak. Ardından ikinci grubun eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. Seminere katılım sağlayan kursiyerlere başarılar diliyorum. Burhaniye’nin geleceği için çok önemli gördüğümüz bu ve benzeri eğitim programlarının öğretmen ve öğreticilerine de teşekkür ediyorum” dedi.