Burhaniye’de sazlı sözlü 1 Mayıs kutlaması

Burhaniye ilçesinde, düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında büyük coşku yaşandı. Eski Kütüphane önünde toplanan işçiler, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri arasında; sendika, siyasi parti ve...

Burhaniye ilçesinde, düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında büyük coşku yaşandı. Eski Kütüphane önünde toplanan işçiler, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri arasında; sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin flamaları ile Cumhuriyet Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler.

Kalabalık meydana geldiğinde polis tarafından oluşturulan giriş noktalarında aranarak kutlama alanına alındı. Burhaniye CHP İlçe Başkanı Tarık Erdil’in yanı sıra bazı öğretmenler, işçiler, sivil toplum örgütü, siyasi parti ve sendika temsilcilerinin katıldığı kutlama etkinliklerinde Mahmut Akgök ile Uğur Mamuk günün anlam ve önemini içeren konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından, yerel sanatçı Mikail Değirmenci’nin bağlaması eşliğinde hep birlikte türküler söylenirken, halaylar çekildi. Burhaniye’deki 1 Mayıs kutlamaları halayların ardından sona erdi.