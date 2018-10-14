BALIKESİR:
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14 Ekim 2018 Pazar 11:26

Burhaniye’de sokak köpeği vatandaşların maskotu oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sokağa terk edilen köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.Hürriyet Caddesinde gezen ve Arap adı verilen köpek, vatandaşların maskotu oldu. Sırt üstü yatan köpeği seven vatandaşlar, köpeklerin sokağa terk edilmesine...

Burhaniye'de sokak köpeği vatandaşların maskotu oldu
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, sokağa terk edilen köpeğe vatandaşlar sahip çıktı.

Hürriyet Caddesinde gezen ve Arap adı verilen köpek, vatandaşların maskotu oldu. Sırt üstü yatan köpeği seven vatandaşlar, köpeklerin sokağa terk edilmesine tepki gösterdi. Hayvanların sevilmesini isteyen Dr.Umut Arıkan, “Pek sevimli bir hayvan. Burada geziyor. Toplum Sağlığının önünde daha duruyor. Herkesin ilgisini sevgisini kazanmış bin hayvan. Bugün de elbise giydirmişler. Oldukça sempatik bir görüntüsü var. Tabi hayvanların evlere kısa süreliğine alınıp sokağa bırakılması oldukça yanlış. Onların da bir can olduğunu unutmayalım. Bakabileceğimiz hayvanları alalım. Sokaklara bırakmayalım. Hayvanları sevelim. Koruyalım” dedi. Hayvansever Neslihan Pekmutlu da, “İnsanların böyle hayvanları alıp da bir süre sonra sokağa bırakmasına çok karşıyım. Çünkü onlar bir can. Bizim canlarımız onlar. Onları sokağa terk etmemek gerekir. Satanlar da bence bu konuda çok suçlu. Önüne gelen insanlara, bakmayacak kişilere hayvan satmamaları gerekir” dedi.
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