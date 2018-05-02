BALIKESİR:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:57

Burhaniye’de su kabakları süs eşyası oldu

Burhaniye de, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda eğitim alan vatandaşların su kabaklarından hazırladıkları abajur ve gece lambaları ilgi gördü. Hazırladığı ürünleri 150 ile 400 lira arasında fiyatlarla sattığını...

Burhaniye'de su kabakları süs eşyası oldu
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Burhaniye de, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı kurslarda eğitim alan vatandaşların su kabaklarından hazırladıkları abajur ve gece lambaları ilgi gördü. Hazırladığı ürünleri 150 ile 400 lira arasında fiyatlarla sattığını anlatan Ümmü Gülsüm Çavuşoğlu, su kabağı bulmakta sıkıntı çektiklerini anlattı.

Burhaniye’de Belediyenin açtığı Kadın Emeği Değerlendirme Noktası kadınların ürettikleri el emeği ürünleri değerlendirirken, Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslarda yoğun ilgi gördü. Su kabağı işleme kursuna katıldığını anlatan Ümmü Gülsüm Çavuşoğlu, “ Kursa katılan arkadaşlarımız çok güzel işler çıkardılar. Pek çoğu da bunları satmaya başladı. Su kabağı ürünler 150 ile 400 lira arasında alıcı bulmaktadır. Üretmeye devam edeceğiz. Ancak yöremizde su kabağı bulmakta zorluk çekiyoruz. Su kabaklarını Bergama’dan getiriyoruz” dedi. Öte yandan Emekli Ziraat Teknikeri Ergenç Çavuşoğlu da, su kabağı sıkıntısını dile getirirken, 400 kök su kabağı ektiğini kaydetti.
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