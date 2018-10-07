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07 Ekim 2018 Pazar 14:22

Burhaniye’de tiyatro heyecanı

Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) 2018-2019 dönemi için kayıt tarihlerini açıkladı.25 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında oyunculuk kayıtları, Burhaniye Belediyesi’ne yapılabilecek. 13-18 yaş arası Çocuk Oyun grupları, 19-40 yaş...

Burhaniye'de tiyatro heyecanı
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Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT) 2018-2019 dönemi için kayıt tarihlerini açıkladı.

25 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında oyunculuk kayıtları, Burhaniye Belediyesi’ne yapılabilecek. 13-18 yaş arası Çocuk Oyun grupları, 19-40 yaş yetişkin oyun grupları için başvurular yapılabilecek. Tiyatroya gönül vermiş, oyunculuk alanında kendini ispatlamak isteyen herkesi Kent Tiyatromuza davet ediyoruz diyen Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “ İlçemizin gülen yüzü olan tiyatromuız 20. yılının haklı gururunu yaşıyor. Burhaniye her daim sanata ve sanatçıya önem veren bir şehir olmuş ve memleketimizden birçok ünlü isim gerek beyaz perdede gerekse tiyatro sahnelerinde gönlümüze taht kurmuştur. Burhaniye Belediyesi olarak sanata duyduğumuz saygı çerçevesinde büyük bir zevk ile devam ettirdiğimiz tiyatromuz her geçen sene yeni oyuncular yetiştirmekte ve çok zevkli oyunlar sahneye koymaktadır. Bu yıl da aynı kararlılık ile oyunculuk yapmak isteyen vatandaşlarımıza kapılarımızı açabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
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