BALIKESİR:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:24

Burhaniye’de üç okula Beyaz Bayrak

Burhaniye ilçesinde, 3 okul daha Beyaz Bayraklı oldu. Balıkesir’de düzenlenen törende Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Uğur Ortaokulları Beyaz Bayrak aldı.Beyaz Bayrak alan okulların yöneticilerini...

Burhaniye'de üç okula Beyaz Bayrak
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Burhaniye ilçesinde, 3 okul daha Beyaz Bayraklı oldu. Balıkesir’de düzenlenen törende Hacı Mustafa Müdüroğlu Ortaokulu, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Özel Uğur Ortaokulları Beyaz Bayrak aldı.

Beyaz Bayrak alan okulların yöneticilerini kutlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, tüm okulların Beyaz Bayraklı olmasını istediklerini söyledi. Müdür Ayaz, “Beyaz Bayrak uygulaması, okulların temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi ve sağlığın iyileştirilmesi amacıyla başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 05.06.2015 tarihli Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü gereğince, 2017 -2018 eğitim öğretim yılında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yıl içerisinde yapılan denetimler sonucunda; üç okulumuz beyaz bayrak almaya hak kazanmıştır. Beyaz Bayrak alan okullarımızın yönetici ve öğretmenlerini kutluyorum. Hedefimiz, bütün okulların Beyaz Bayraklı olmasıdır” dedi.
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