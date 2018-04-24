Burhaniye’de yaz hazırlıkları hız kesmiyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki mazgal temizliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep...

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki mazgal temizliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgallarda detaylı çalışma yapan ekipler, şehir merkezinde bulunan mazgallarda biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıkları temizliyor.

Öğretmenler Mahallesi’nde yapılan çalışmaların ardından eski garaj bölgesi Çay Caddesi’nde bulunan mazgalların tamamı, kötü koku ve haşereye karşı belediye ekiplerince arındırıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kâğıt, pet şişe, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla temizleniyor” dedi.