BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 15:41

Burhaniye’de yaz hazırlıkları hız kesmiyor

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki mazgal temizliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep...

Burhaniye'de yaz hazırlıkları hız kesmiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Balıkesir’in Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki mazgal temizliği çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tıkanarak su taşkınlarına ve kötü kokulara sebep olan mazgallarda detaylı çalışma yapan ekipler, şehir merkezinde bulunan mazgallarda biriken hafriyat, çöp atığı, pis su ve diğer atıkları temizliyor.

Öğretmenler Mahallesi’nde yapılan çalışmaların ardından eski garaj bölgesi Çay Caddesi’nde bulunan mazgalların tamamı, kötü koku ve haşereye karşı belediye ekiplerince arındırıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Cadde ve sokaklar üzerindeki yağmur suyu kanallarındaki mazgallar kaldırılıp, içlerinde biriken kum, kâğıt, pet şişe, yaprak, izmarit gibi yabancı maddeler ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla temizleniyor” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku