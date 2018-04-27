Burhaniye’de yeşil alanlar bakıma alındı

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz öncesi yeşil alanlardaki hummalı bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelindeki çamlıkların sürümü ile yol ve kaldırım kenarlarında yetişen yabancı otlara...

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz öncesi yeşil alanlardaki hummalı bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelindeki çamlıkların sürümü ile yol ve kaldırım kenarlarında yetişen yabancı otlara karşı mücadele çalışmalarına başlandı. Belediye ekipleri, ağaç köklerinin havalanması ve büyüyen otların temizlenmesi amacıyla kent genelindeki çamlıklarda tiller yardımıyla sürüm çalışmalarını sürdürüyor.

Haşerelerin üremesini engellemek ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla yol ve kaldırım kenarlarında yetişen yabani otların ilaçlama işlemlerine de başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları, önümüzdeki ay da devam edecek. Belediye Başkanı Necdet Uysal, ’Amacımız gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin huzur içinde bir tatil geçirmeleri. Bunun için bir yandan da plajlardaki yaz hazırlıkları devam ediyor"dedi