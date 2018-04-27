BALIKESİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Nisan 2018 Cuma 12:43

Burhaniye’de yeşil alanlar bakıma alındı

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz öncesi yeşil alanlardaki hummalı bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelindeki çamlıkların sürümü ile yol ve kaldırım kenarlarında yetişen yabancı otlara...

Burhaniye'de yeşil alanlar bakıma alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz öncesi yeşil alanlardaki hummalı bakım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ilçe genelindeki çamlıkların sürümü ile yol ve kaldırım kenarlarında yetişen yabancı otlara karşı mücadele çalışmalarına başlandı. Belediye ekipleri, ağaç köklerinin havalanması ve büyüyen otların temizlenmesi amacıyla kent genelindeki çamlıklarda tiller yardımıyla sürüm çalışmalarını sürdürüyor.

Haşerelerin üremesini engellemek ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla yol ve kaldırım kenarlarında yetişen yabani otların ilaçlama işlemlerine de başlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmaları, önümüzdeki ay da devam edecek. Belediye Başkanı Necdet Uysal, ’Amacımız gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin huzur içinde bir tatil geçirmeleri. Bunun için bir yandan da plajlardaki yaz hazırlıkları devam ediyor"dedi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku