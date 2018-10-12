Burhaniyeli öğrenciler arasında hayvan sevgisi artıyor

Burhaniye İlçesinde, Belediye Sokak Hayvanları Bakım Evine ilçe okulları tarafından yapılan ziyaretler devam ediyor. Barınak, son olarak 8 Eylül İlkokulu ve Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edilirken, küçük öğrenciler...

Burhaniye İlçesinde, Belediye Sokak Hayvanları Bakım Evine ilçe okulları tarafından yapılan ziyaretler devam ediyor. Barınak, son olarak 8 Eylül İlkokulu ve Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri tarafından ziyaret edilirken, küçük öğrenciler köpeklere mama verdi.

Burhaniye Belediyesinin uzun yıllar boyunca kararlılıkla devam ettirdiği hizmetlerden biri olan Sokak Hayvanları Bakım Evi ilçede takdir ile karşılanırken sürekli olarak ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle öğrenciler tarafından sıkça ziyaret edilen Bakım Evi son olarak minik öğrencileri ağırladı. İlk olarak 8 Eylül İlkokulu öğrencileri, daha sonra Yıldız Özsaraç Anaokulu öğrencileri bakım evini ziyaret ettiler. Öğrenciler, bakım evinde kalan köpekler ile zaman geçirerek getirdikleri hediye mamaları kendi elleriyle köpeklere yedirdiler. Burhaniye Belediyesi Veteriner Hekimi Emrah Güleç ile birlikte bakım evini gezen öğrenciler iş ve işlemleri hakkında bilgi aldılar. Çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

Öğrencilerin Sokak Hayvanları Bakım Evine yaptığı ziyaretin memnuniyet verici olduğunu anlatan Ak Partili Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal “Öğrencilerimizin hayvanlara karşı duyarlı olması adına bu ziyaretlerin yapılmasını önemli görüyorum. Ağaç yaşken eğilir. Bu yaşlarda onlara hayvan sevgisini aşılayabilirsek ileride hayvanların doğal yaşamda yaşamaları için daha iyi ortamlar oluşturabiliriz. Bu nedenle öğrencilerimizi ağırlamaktan mutluyuz” dedi.