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01 Mayıs 2018 Salı 14:34

Burhaniyeli öğrencilerin kitap ve bayrak sevinci

Burhaniye’de, Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği’nin okullara giderek 100 temel eser arasında yer alan kitapları, kalem ve Beşiktaş bayrağı hediye etmesi öğrencileri sevindirdi. Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Dr.Orhan Karakoç,...

Burhaniyeli öğrencilerin kitap ve bayrak sevinci
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Burhaniye’de, Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği’nin okullara giderek 100 temel eser arasında yer alan kitapları, kalem ve Beşiktaş bayrağı hediye etmesi öğrencileri sevindirdi. Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Dr.Orhan Karakoç, çocukları sevindirmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’nin dört büyük kulübünden biri olan Beşiktaş Kulübü’nün Burhaniye de temsilciliğini üstlenip, 23 yıldır birçok il derneklerini de geride bırakarak siyah-beyazlı kulüpte kongre üyeliği ve divan kurulu üyeliğini de yürüten Dernek Başkanı Dr. Orhan Karakoç, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ilköğretim okulları yöneticileriyle görüşerek, öğrencilere sevilen kitaplar, Beşiktaş bayrağı ve kurşun kalem hediye etti. Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Karakoç öğrencilere jestlerde bulunurken, "Çocuklar bizler Beşiktaş Derneği olarak sizleri ziyaret ediyoruz. Sizler Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu olabilirsiniz. Başka takımı da tutabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Beşiktaş bayrağını alıp, bir başka arkadaşınıza vererek onu da sevindirebilirsiniz. Ama kitaplarınızı sevgi ile okumalısınız” dedi. Kitapları, kalemleri ve bayrakları alan minik öğrenciler büyük sevinç yaşarken, Dr. Orhan Karakoç ve yönetimine teşekkür ettiler. Okul yöneticileri de, Burhaniye Beşiktaşlılar Derneği’nin bu anlamlı ve örnek davranışına teşekkür ederken, geleceğin büyükleri olacak çocuklara bu tür organizasyonların olumlu yansıyacağına dikkat çektiler.
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